Estrela do basquetebol "tomaria banho noutra rua" se tivesse um colega gay

O antigo jogador da NBA, Amar’e Stoudemire, que agora joga pelo Hapoel Jerusalém, em Israel, terá dado uma resposta de natureza homofóbica ao site desportivo Walla Sport. A pergunta era: “Teria problemas com um colega de equipa homossexual?" No vídeo, o site Walla Sport recolhe testemunhos de jogadores da equipa israelita sobre o tema da homossexualidade. Quase todos respondem que não seria um problema terem um colega gay no balneário. Com excepção de Amar'e Stoudemire, seis vezes presente o All Star Game da NBA, onde só estão os melhores da liga de basquetebol mais competitiva do mundo. E não é a primeira vez que Stoudemire está nas bocas do mundo por causa de uma tirada homofóbica.

PUB

O antigo jogador dos Suns e dos Knicks disse que, caso soubesse que algum colega de equipa é gay, “tomaria banho noutra rua e tinha de ter a certeza que as minhas roupas estavam perto”. Insistindo nessa visão segregadora, acrescentou: “Ia escolher uma rota diferente para chegar ao ginásio”.

Depois das afirmações, perguntaram a Stoudemire se estava a brincar. O jogador admitiu que “há sempre um pouco de verdade em todas as piadas”.

PUB

Em 2012, altura em que jogava pelos Knicks, foi multado em 50 mil dólares (cerca de 47 mil euros, ao câmbio actual) por ter feito um comentário homofóbico contra um adepto, através das mensagens privadas do Twitter. Nessa altura, Stoudemire pediu desculpa pelo comentário. “Sou um apoiante dos direitos civis”, disse então. “Estou desapontado comigo mesmo pelo que disse [ao adepto]. Não tenho desculpa”.

PUB

PUB