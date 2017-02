Polónia propõe candidato do partido de Tusk para o substituir

O Partido Popular Europeu (PP, centro-direita) deu esta terça-feira o seu apoio oficial à recandidatura do polaco Donald Tusk para a presidência do Conselho Europeu. Mas o Governo de Varsóvia não apoia Tusk – que é de uma cor política diferente do actual Executivo – e terá mesmo um candidato polaco alternativo, que é do partido de Tusk.

Jacek Saryusz-Wolski é o candidato que está prestes a ser proposto pelo Governo de Beata Szydlo, dizem o Financial Times e o Politico. É eurodeputado desde 2004 pela Plataforma Cívica, um partido de centro-direita, integrado no PP, maior grupo do Parlamento Europeu, mas tem-se aproximado do Executivo do Lei e Justiça, profundamente conservador.

Tusk, cujo mandato de dois anos e meio termina em maio, tem a feroz oposição do ex-primeiro-ministro Jaroslaw Kaczynski, que apesar de não ter nenhum cargo oficial é o verdadeiro homem forte da política polaca. Kaczynski considera Tusk “moralmente responsável” pelo acidente de avião em que morreu o seu irmão gémeo Lech Kaczynski, em 2010, quando era Presidente da República.

O líder do Conselho Europeu costuma ser escolhido por unanimidade, mas pode ser também sê-lo por maioria. Há, no entanto, que contar com o equilíbrio das forças políticas na UE – neste momento, o PP lidera o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, sem deixar nenhum cargo para a segunda maior força, os socialistas. Fala-se também no nome do Presidente francês, o socialista François Hollande, que sai do Eliseu nesta Primavera, como candidato a uma liderança europeia, para entrar neste jogo de equilíbrios.

