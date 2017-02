Paredes de Coura põe jovens a discutir o futuro da paisagem

Os alunos das escolas de Paredes de Coura estão a participar em sessões de reflexão sobre a paisagem do concelho. A razão é lógica: “quando se toma uma medida para o futuro não faz sentido deixar de parte os verdadeiros beneficiários desse trabalho, que serão os mais jovens e as gerações futuras”, disse o presidente da Câmara Municipal, Vitor Paulo Pereira, citado em comunicado.

Nas sessões estimula-se a reflexão, formação e sensibilização social no que diz respeito à paisagem e, no fim, tenta-se perspectivar soluções e definir linhas de acção para a protecção da qualidade paisagística.

O projecto-piloto, único no país, está integrado no Plano de Paisagem para o território que a autarquia do concelho minhoto começou a desenvolver em 2015. O objectivo é valorizar o património natural, cultural e urbano e definir medidas orientadoras para a gestão da paisagem que preservem o seu carácter e identidade.

A acção mais recente reuniu 80 alunos do ensino secundário e profissional que participaram nas sessões públicas. A ideia da autarquia é que estes jovens introduzam uma dimensão pessoal ao trabalho técnico já desenvolvido. “O que é importante é dar-lhes a hipótese de pensar e planear connosco o concelho deles para os próximos 50 anos”, defende o autarca. A câmara, por outro lado, também fica a ganhar. “Se os jovens contribuírem e se reverem nas escolhas feitas hoje, no futuro serão os seus principais defensores”, diz.

Para Vítor Paulo Pereira, este é o caminho para um futuro sustentável. “Temos de fazer um esforço para conciliar interesses sociais e os interesses ecológicos num contexto de desenvolvimento sustentável. Paisagem é valor, é riqueza. Quem não compreende isto, não compreende o futuro”.

A arquitecta Isabel Matias, coordenadora do projecto, diz que as sessões públicas “têm vindo a constituir um contributo muito importante para o Plano de Paisagem das Terras de Coura”. A arquitecta acrescenta ainda que “a tomada de consciência do valor do seu território e das características das suas paisagens” é outro dos objectivos a alcançar junto das populações.

Nas reuniões públicas e workshops estão também presentes vários especialistas, associações locais, juntas de freguesia e grupos de interesse. Durante esta semana decorrem as últimas sessões abertas à participação pública. As inscrições podem ser feitas no site do município.

