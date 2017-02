Rui Vitória: “Objectivo é o Benfica ter a 26.ª Taça de Portugal”

Passaram dois meses e meio desde que o Benfica visitou o Estoril, na 14.ª jornada do campeonato, obtendo um triunfo suado por 0-1 graças a um penálti convertido por Raúl Jiménez. Os dois emblemas voltam a cruzar-se na terça-feira, para disputar a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal (20h15, SP-TV1) e Rui Vitória não acredita em facilidades.

“Espero um Estoril mais forte, se bem que já na altura foi um jogo complicado para nós. O Estoril tem vindo a melhorar e vai lutar de forma determinada e convicta para ir ao Jamor. Mas também é isso que nós queremos”, sublinhou o treinador do Benfica.

A partida de Dezembro marcou a estreia de Pedro Gómez Carmona no comando técnico do Estoril. E o treinador do Benfica acredita que o espanhol está a implementar as suas ideias na Amoreira. “É evidente que com o tempo que os treinadores vão tendo com as suas equipas vão naturalmente melhorando. As ideias vão sendo assimiladas”, apontou. “Sabemos que vão ser dois jogos duros, lá e cá. Mas não vamos pensar a 180 minutos. Amanhã há um jogo, e estes jogadores estão focadíssimos no jogo de amanhã. O melhor resultado é ganhar. O objectivo fundamental é ganhar em qualquer campo”, frisou.

“O importante é o Benfica ter a 26.ª Taça de Portugal, esse é o objectivo. Desde o início da época é o objectivo que queremos. Ainda falta passarmos a meia-final e é nisso que temos de nos focar. Amanhã vamos para o Estoril e passamos pelo Jamor. Mas só depois é que vamos lá, se jogarmos bem”, prosseguiu Rui Vitória, que não esclareceu se fará mudanças na equipa: “Tenho um conjunto vasto de jogadores de qualidade e ter qualquer deles na equipa é uma questão de opção. Uma alteração que surja tem a ver com alcançar o rendimento máximo naquele jogo. Mas não estou a dizer que amanhã vai acontecer.”

Sobre Jonas, que pode cumprir o jogo número 100 pelo Benfica caso jogue no Estoril, Rui Vitória reconheceu que é “uma marca”. “Tem vindo a treinar cada vez melhor, a recuperar do problema que teve. Vai estar convocado e amanhã decidiremos”, disse.

