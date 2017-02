Óscar de Melhor Argumento Original para Manchester By the Sea

Os prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood continuaram na madrugada desta segunda-feira com um prémio para o guião de Manchester By the Sea, de Kenneth Lonergan. Na recta final dos prémios da Academia, Lonergan, também realizador do filme, vence o primeiro prémio entre as seis nomeações do filme.

PUB

Na mesma categoria estavam a competir Hell or High Water - Custe o que Custar!, de Taylor Sheridan, Mulheres do Século XX, de Mike Mills, La La Land: Melodia de Amor de Damien Chazelle e A Lagosta, de Yorgos Lahthimos e Efthemis Filippou.

PUB

PUB

PUB