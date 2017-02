O Óscar de Melhor Actor Secundário é de Mahershala Ali

O Óscar de Melhor Actor Secundário foi para Mahershala Ali por Moonlight, um dos mais previsíveis prémios da noite e que já se perfilava desde as distinções dos críticos, no início da temporada, e depois do prémio atribuído pelo Screen Actors Guild. Foi o primeiro prémio da noite, entregue em Los Angeles nos 89.ºs prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Na mesma categoria, a Academia tinha nomeado Jeff Bridges (Hell or High Water - Custe o que Custar!), Lucas Hedges (Manchester By Sea), Dev Patel (Lion, a Longa Estrada para Casa) e Michael Shannon (Animais Nocturnos).

Ali é também actor secundário em Elementos secretos, outro dos nomeados na categoria de Melhor Filme juntamente com Moonlight. Depois dos #OscarsSoWhite de 2016, 2017 é marcado pela presença de actores negros em todas as categorias de actuação.

