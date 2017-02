Casey Affleck é o Melhor Actor dos Óscares de 2017

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood premiou na madrugada desta segunda-feira Casey Affleck por Manchester by the Sea. O prémio foi entregue por Brie Larson, vencedora do Óscar de Melhor Actriz em 2016 por Quarto.

Na corrida estavam Denzel Washington por Vedações, Andrew Garfield por O Herói de Hacksaw Ridge, Ryan Gosling em La La Land: Melodia de Amor e Viggo Mortensen em Capitão Fantástico. Affleck tinha já ganho o Bafta e o Globo de Ouro e esta foi a sua segunda nomeação e primeira vitória - tinha sido nomeado por O assassinato de Jesse James pelo cobarde Robert Ford em 2007. A sua campanha foi também ensombrada por alegações de assédio sexual nas filmagens.

