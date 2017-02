Polícia alemã dispara contra homem que atropelou peões

As autoridades alemãs dizem que um homem lançou o carro que conduzia para cima de várias pessoas numa rua à entrada da cidade velha de Heidelberg, no Sudoeste da Alemanha.

Três pessoas que estavam à porta de uma padaria ficaram feridas, uma delas com gravidade, afirma Anne Baas, porta-voz da polícia, citada pela Associated Press.

Outro responsável, Norbert Schätzle, ouvido pela imprensa alemã, afasta a hipótese de se tratar de um atentado – em Dezembro, um camião investiu contra a multidão num mercado de Natal em Berlim, na Praça Breitscheid, matando 12 pessoas e ferindo perto de 50.

O ataque ao mercado foi reivindicado pelo Daesh, o autodenominado Estado Islâmico.

Depois de atropelar as pessoas que passeavam no centro de Heidelberg, o suspeito fugiu. Foi encontrado, pouco depois, por uma patrulha da polícia; de acordo com um comunicado, o homem saiu do carro com uma faca e um dos agentes disparou contra ele. Ferido com gravidade, foi entretanto levado para um hospital.

Segundo o jornal regional Rhein Neckar Zeitung, trata-se de um “doente psiquiátrico”. A BBC adianta ainda que o suspeito terá agido sozinho e conduzia um carro alugado.

