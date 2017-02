PCP recomenda ao Governo “requalificação urgente” da Secundária José Falcão, Coimbra

O PCP apresentou nesta sexta-feira na Assembleia da República um projecto de resolução em que recomenda ao Governo que proceda, com urgência, à requalificação da Escola Secundaria José Falcão, em Coimbra.

"Face à grave situação de degradação das instalações, considerando as consequências para os trabalhadores e para os alunos da escola, é urgente proceder a obras de requalificação da Escola Secundária José Falcão", argumentam os comunistas no projecto de resolução.

No documento, os deputados do PCP descrevem o "estado de degradação evidente" em que se encontra o edifício de "reconhecido valor arquitectónico", projectado pela equipa dos arquitectos João Chambers Ramos, Jorge Segurado e Adelino Nunes e construído entre 1931 e 1936.

A canalização e a instalação eléctrica são antigas, dizem os deputados comunistas, acrescentando que "há infiltrações e humidade por todo o edifício. Chove no laboratório de Física, em algumas salas e no pavilhão desportivo, cujo pavimento se encontra em muito más condições de preservação".

No projecto de resolução, que deu hoje entrada no Parlamento, os deputados manifestam ainda preocupação com a falta de condições de trabalho, que afectam negativamente a comunidade escolar.

"Há pedaços de teto e azulejos de parede a cair. A escola é muito fria no inverno e muito quente no verão. As condições degradadas afectam negativa e decisivamente o dia-a-dia da comunidade escolar, sendo recorrentes as queixas de trabalhadores docentes e não docentes, alunos e encarregados de educação", argumentam os deputados.

Deputados do PS que visitaram a escola no dia 16 tinham já apresentado no Parlamento um outro projecto de resolução, na Assembleia da República, a recomendar ao Governo que avance com obras de requalificação na Escola Secundária José Falcão.

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária José Falcão tem vindo também a dinamizar uma petição a reivindicar a intervenção urgente e de fundo na escola, documento que, segundo o PCP, "reúne já mais de 5.300 assinaturas e dá voz aos anseios da comunidade escolar em questão".

