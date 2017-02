"Mais importante do que a Champions é o campeonato", diz Nuno Espírito Santo

Nuno Espírito Santo, treinador do FC Porto, reforçou nesta sexta-feira que o principal objectivo é a conquista do título português de futebol, pelo que é necessário continuar a vencer, estando o foco voltado para o Boavista.

Pouco dias depois da derrota com a Juventus (2-0), na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o FC Porto desloca-se ao Bessa no domingo, em jogo da 23.ª jornada da I Liga, com o técnico portista a admitir que espera dificuldades, mas garantindo que a equipa está preparada e não equaciona outro cenário que não a vitória.

"Temos um derby importante este fim de semana, no qual existe uma rivalidade antiga. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas queremos continuar a lutar pelo nosso objectivo e conquistar os três pontos", começou por referir Nuno Espírito Santo, em conferência de imprensa.

Sobre o adversário, os treinador dos "dragões" mostrou conhecimento, salientando, no entanto, que o principal "é projectar o jogo do FC Porto sem pensar no que os outros podem fazer".

"Conhecemos bem o Boavista. Sabemos que é adversário que tem melhorado. Há três jogos que não perde. Tem bons jogadores, uma boa ideia de jogo com o treinador Miguel Leal. Mas projectamos é o nosso jogo. A nossa força passa por dominar e conquistar os três pontos", acrescentou ainda.

Sobre as ausências na formação portista, nomeadamente de Herrera, por lesão, e Felipe, por castigo, Nuno Espírito Santo desvalorizou e mostrou-se confiante nos jogadores que tem à disposição para ocupar esses lugares.

Mesmo assim, não deixou passar o momento sem fazer referência à lesão de Herrera, que aconteceu num lance no jogo com a Juventus.

O melhor do Público no email

"O Herrera sofreu um traumatismo forte que provocou uma ferida profunda, na qual teve que levar 17 pontos. É algo difícil de explicar, mas a verdade é que é baixa para o encontro no Estádio do Bessa", informou.

Nuno Espírito Santo falou também do encontro da Juventus para referir o lance que resultou no segundo amarelo de Alex Telles e consequente expulsão, antes da primeira meia hora.

"O Alex Telles ficou triste e sentido com o que se passou. Ficámos todos. Mas acredito que não é fundamental o pedido de desculpas. Fundamental é o crescer e aprender com o erro. E foi isso que aconteceu com ele. Aprendeu com o erro", finalizou.

