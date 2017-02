Fortaleza do Dragão ruiu com a imprudência de Alex Telles

Uma enorme imprudência de Alex Telles e uma dupla aposta certeira de Massimiliano Allegri colocaram o FC Porto muito perto do KO na Liga dos Campeões. Os “dragões” até entraram melhor na primeira mão dos oitavos-de-final, mas a expulsão do defesa esquerdo portista, aos 27’, desequilibrou a eliminatória a favor da Juventus. Em superioridade numérica, a “vecchia signora” assumiu por completo o controlo do jogo e resolveu a partida na última meia hora, com golos de Marko Pjaca e Dani Alves, as duas primeiras apostas do técnico da equipa de Turim.

O confronto entre a melhor defesa do campeonato português e a melhor defesa do campeonato italiano fazia antever um duelo calculista e bastante táctico, com ataques bem medidos e prudentes, e as opções iniciais de Nuno Espírito Santo ajudaram a reforçar a ideia de que no primeiro combate entre FC Porto e Juventus, ninguém iria procurar colocar o rival KO logo no assalto inicial.

Sem surpresa, o técnico portista fez regressar à titularidade Danilo, Herrera e Brahimi, mas quando se esperava que Óliver, depois da meia folga frente ao Tondela, surgisse como titular, Nuno Espírito Santo optou por manter Rúben Neves no “onze”. Com o internacional sub-21 português no papel de “8”, o técnico procurava reforçar a solidez da sua zona intermediária para um combate que se previa intenso com Khedira, Pjanic e Dybala. Nas alas, Herrera, na direita, era um precioso auxilio para Maxi para o frente a frente com Alex Sandro e Mandzukic, mas o mesmo já não acontecia na esquerda, onde Alex Telles, sem a ajuda de Brahimi, acabou por ver-se em apuros perante Alex Sandro e Cuadrado.

Depois de duas épocas em que se manteve fiel ao 3x5x2 herdado de Antonio Conte, Massimiliano Allegri aproveitou as quatro derrotas sofridas na Serie A até Janeiro para fazer um facelift na sua equipa e no Dragão, sem surpresa, a Juventus apresentou-se no 4x2x3x1 que tem convencido no campeonato italiano. O início, no entanto, mostrou uma “vecchia signora” com dificuldades perante a pressão alta do FC Porto, que procurava repetir contra os italianos a receita de sucesso colocada em prática para o campeonato frente ao Benfica.

A supremacia inicial dos “azuis-e-brancos” durou, todavia, pouco mais de uma dezena de minutos. Aos 18’, um excelente corte de Marcano impediu que Higuaín surgisse cara a cara com Casillas e cinco minutosdepois, Dybala rematou ligeiramente por cima. Apesar de a Juventus mostrar-se mais perigosa, a partida mantinha-se equilibrada, mas Alex Telles entregou numa bandeja o jogo aos italianos: aos 25’ e 27’, o defesa viu (bem) dois cartões amarelos e foi expulso. Para equilibrar a equipa, Nuno Espírito Santo fez o que lhe competia (Layún substituiu André Silva), mas com uma hora ainda por jogar, o FC Porto ficava em muito maus lençóis.

Em vantagem numérica, os italianos colocaram de lado a habitual sisudez, ocuparam de vez o meio campo portista e Casillas passou a ver-se em apuros a cada cinco minutos: Aos 34’, após um cruzamento com conta peso e medida de Alex Sandro, Khedira rematou de cabeça ao lado; aos 39’, o espanhol fez uma excelente defesa depois de um remate de Higuaín desviar em Felipe; aos 45’, Dybala acerta no poste.

