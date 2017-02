Operação "Carnaval 2017" da GNR arranca na sexta-feira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar entre sexta-feira e terça-feira o patrulhamento e a fiscalização rodoviária, com especial incidência nas vias que convergem para os locais onde ocorrem festividades de Carnaval.

Em comunicado, a GNR explica que durante o período da operação, militares dos Comandos Territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito vão levar a cabo diversas acções de fiscalização com o objectivo de prevenir a sinistralidade rodoviária.

A falta de habilitação legal para conduzir, o excesso de velocidade, a condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, a incorrecta ou a não utilização de cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e o uso indevido do telemóvel durante a condução são as matérias a que a GNR vai estar mais atenta.

Segundo a GNR, durante a Operação "Carnaval 2016"- que decorreu entre os dias 5 e 9 de Fevereiro - registaram-se 871 acidentes, três mortos, 15 feridos graves e 273 feridos ligeiros.

Além destas acções realizadas no âmbito rodoviário, "serão ainda mobilizados meios humanos e materiais no sentido de garantir a segurança dos locais associados às festividades do Carnaval, que decorrem por todo o país", acrescenta a GNR.

