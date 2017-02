Governo iraquiano anuncia tomada do aeroporto de Mossul ao Daesh

Forças iraquianas apoiadas pelos Estados Unidos estão a realizar a última ofensiva para conquistar o aeroporto de Mossul aos jihadistas do Daesh. Segundo um porta-voz das forças especiais que participam na operação, o aeroporto está praticamente tomado.

PUB

A ofensiva no aeroporto e na base militar Ghozlani está a ser realizada pelas unidades de contraterrorismo e pelas tropas especiais do Ministério do Interior, disse um porta-voz à televisão estatal iraquiana.

"As nossas forças iniciaram uma operação de grande envergadura ao início da manhã para tomar o aeroporto e a base e expulsar os terroristas do Daesh. Podemos confirmar que o aeroporto caiu e que dentro de muito pouco tempo estará sob nosso controlo absoluto", disse o porta-voz das tropas especiais do Ministério do Interior, citado pela Reuters.

PUB

PUB

PUB