Vanessa Fernandes vai regressar ao triatlo

Vanessa Fernandes, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 na prova de triatlo, vai anunciar na próxima segunda-feira o regresso à modalidade depois de um longo período de afastamento.

A atleta do Benfica, apontada na altura como uma das grandes promessas mundiais do triatlo e vencedora de inúmeras etapas da Taça do Mundo , abandonou prematura e extemporaneamente a modalidade. Após um período de ausência completa da actividade desportiva, Vanessa Fernandes foi regressando aos poucos, competindo em maratonas e provas de corta-mato.

Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Vanessa Fernandes chegou a integrar a equipa portuguesa da maratona, tendo sido a atleta suplente do trio português que competiu no Brasil. Na altura, numa entrevista ao PÚBLICO, confessou que toda aquela a atmosfera a cativava.

Segunda-feira, Vanessa Fernandes vai ainda apresentar a equipa que a própria escolheu para a acompanhar neste regresso ao triatlo.

