Polícia detém 35 suspeitos membros do Daesh em diferentes zonas de Istambul

As autoridades turcas detiveram 35 suspeitos membros do Daesh em 41 raides simultâneos realizados esta quarta-feira de manhã na cidade de Istambul. Face aos ataques recentes dos radicais na Turquia, a polícia tem intensificado os esforços para identificar e deter membros do grupo islamista radical.

Para além das detenções, as buscas da polícia em Istambul permitiram encontrar documentos ligados aos jihadistas, noticia o canal Haberturk – uma televisão considerada próxima do Presidente, Recep Tayyip Erdogan, e que tem avançado com muitas notícias ligadas a operações de segurança.

A gigantesca metrópole tem sido um dos alvos recorrentes dos atentados dos últimos 18 meses, todos contra civis. Na noite de passagem de ano, 39 pessoas (incluindo muitos estrangeiros) foram mortas quando um jihadista abriu fogo dentro de uma discoteca – o Daesh reivindicou o ataque, justificando-o como uma vingança pelo envolvimento militar turco na Síria.

A Turquia, membro da NATO, já participava no conflito sírio, integrando a coligação formada por Washington em 2014 para combater o grupo radical que nesse ano conquistou vastas áreas de território na Síria e no Iraque. Mas foi em Agosto do último ano que Erdogan decidiu envolver-se de forma mais directa, enviando tanques turcos para a Síria com a missão de empurrar o Daesh e as milícias curdas sírias para longe da sua fronteira Sul.

