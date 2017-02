Valência, sim o Valência, derrotou o Real Madrid

O Real Madrid, líder da I Liga espanhola de futebol e que teve Cristiano Ronaldo a titular, perdeu nesta quarta-feira no terreno do Valência, com João Cancelo e Nani no "onze" inicial, por 2-1.

Aos 10', os "merengues" já estavam a perder por 2-0, fruto dos golos de Zaza (4') e Orellana (9'), mas após esta entrada em falso os madridistas reagiram e reduziram a desvantagem por intermédio, precisamente, de Cristiano Ronaldo (44'). O golo do internacional português foi, contudo, insuficiente e, apesar da pressão do Real no segundo tempo, o resultado não sofreria mais alterações.

Com este triunfo sobre o líder da classificação, o Valência, que durante muito tempo andou em zona de despromoção, somou a sua segunda vitória consecutiva na prova, igualando aquela que é a sua melhor série de triunfos na competição. Já o Real Madrid mantém-se no topo da tabela, com um ponto a mais do que o Barcelona, mas com um jogo a menos (falta disputar-se a partida com o Celta de Vigo).

