O Leicester City saiu vivo da Andaluzia

O Sevilha dominou, mas não conseguiu melhor que uma vitória pouco tranquilizadora em casa por 2-1 frente ao Leicester City no jogo da primeira mão dos oitavos de-final da Liga dos Campeões.

A formação da Andaluzia teve mais remates, mais posse de bola e, globalmente, jogou melhor, mas só conseguiu dois golos, enquanto o campeão inglês, a fazer uma época horrível na Premier League, poucas vezes foi à baliza do Sevilha, mas conseguiu marcar uma vez e contou com um grande Kasper Schmeichel na sua baliza.

O guardião dinamarquês começou a brilhar logo aos 14 minutos, defendendo um penálti bastante mal marcado por Correa,ele que tinha sofrido uma falta de Wes Morgan na área britânica.

Aos 25', Schmeichel nada podia fazer para deter o cabeceamento de Sarabia após cruzamento de Escudero. Era uma vantagem mais que justa para a equipa de Jorge Sampaoli, que, devido a castigo, estava a ver o jogo da bancada.

Na segunda parte, aos 62', Correa redimiu-se do penálti falhado na primeira parte, fazendo o 2-0, após grande trabalho de Jovetic, que conseguiu fazer a assistência com os dois centrais do Leicester em cima dele.

Quando tudo apontava para uma vitória tranquila do Sevilha, o Leicester voltou à vida na eliminatória. Drinkwater faz o cruzamento pela direita e Vardy, na passada fez o 2-1 naquele que foi o primeiro golo da sua carreira em competições europeias.

O jogo da segunda mão realiza-se em Leicester, a 14 de Março.

