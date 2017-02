Casillas-Buffon: duelo com muito mais história do que um FC Porto-Juventus

Nesta quarta-feira, Iker Casillas (35 anos) e Gianluigi Buffon (39 anos) encontram-se nos relvados pela 17.ª vez, bem mais do que o número de vezes que FC Porto e Juventus já se cruzaram em campo (3). Dois dos guarda-redes mais experientes actualmente em actividade no futebol europeu são os donos das balizas de, respectivamente, FC Porto e Juventus, sendo que o italiano é uma figura incontornável da história recente da “Juve”, enquanto o espanhol personificou durante muito tempo o espírito do Real Madrid.

Ambos integram a restrita lista de jogadores com 100 jogos ou mais na Liga dos Campeões: 101 Buffon e 162 Casillas. E é este último que leva a melhor nos 16 confrontos internacionais que já tiveram, com seis vitórias contra quatro do italiano.

Especificamente na Liga dos Campeões, os dois guarda-redes já se encontraram oito vezes, todas elas com as cores do Real Madrid e da Juventus, e o equilíbrio é maior: três triunfos para cada lado.

Uma história bem mais longa do que a escrita por FC Porto e Juventus, que só se cruzaram em três ocasiões, uma delas na final da já extinta Taça dos Vencedores das Taças (2-1 para a Juventus) e as duas outras na fase de grupos da Champions (com os portistas a não serem capazes de vencer).

Esta temporada, Casillas e Buffon têm sido titulares incontestados nas suas respectivas equipas. O primeiro já alinhou num total de 30 jogos, tendo sofrido 15 golos. O segundo cumpriu 28 jogos e sofreu 19 golos. No que diz respeito especificamente à Liga dos Campeões, o registo do espanhol é um pouco pior do que o do seu colega italiano: Casillas já efectuou seis jogos na fase de grupos, tendo sofrido três golos – a que há que juntar os dois jogos do play-off e um golo sofrido. Buffon já leva cinco partidas disputadas na Champions mas consentiu apenas dois golos.

