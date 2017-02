Nuno Espírito Santo: "O FC Porto não se sente inferior a ninguém"

O treinador Nuno Espírito Santo realçou nesta terça-feira o empenho do FC Porto em continuar na Liga dos Campeões de futebol, garantindo que a sua equipa não se sente inferior à Juventus ou a qualquer outro adversário.

"Experiência, dedicação, motivação, trabalho e rigor. Estamos extremamente preparados para o jogo. As nossas reais possibilidades na eliminatória só as poderemos determinar após o jogo. Estamos preparados para competir 180 minutos”, vincou o técnico dos portistas.

Na antevisão à primeira mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões, Nuno destacou o valor da Juventus – “grande adversário e equipa” -, mas garantiu que os seus jogadores estão “preparados e motivados” para serem bem-sucedidos, num Estádio do Dragão “cheio e entusiasmado ao lado da equipa”.

“Queremos captar essa energia e transformá-la em rendimento dentro de campo”, reforçou.

Na véspera de defrontar o pentacampeão italiano em título e líder destacado do actual campeonato transalpino, Nuno desvalorizou o facto de o FC Porto nunca ter vencido o rival, com quem perdeu duas vezes, a primeira na final da Taça das Taças de 1983-84, e empatou uma.

“No FC Porto, sabemos que tanto na vida como no futebol não devemos menosprezar ninguém, nem sentirmo-nos inferiores. Este é um novo desafio. Respeitamos muito o nosso adversário, sabemos que é grande equipa, mas estamos preparados para competir no máximo das nossas forças”, avisou.

Nuno Espírito Santo entende que a sua equipa tem evoluído continuadamente deste Agosto e acha que a Juventus é um "adversário de grande nível" com o qual o FC Porto pode evoluir.

“As nossas reais capacidades são o FC Porto estar preparado, a qualidade dos nossos jogadores e todos estarem extremamente motivados, sabendo que no Dragão o apoio dos adeptos tem sido fundamental”, frisou.

A formação portista venceu os últimos seis jogos, todos para o campeonato.

“Queremos dar o nosso próximo passo, sermos uma equipa capaz de competir, disputar qualquer resultado, contra qualquer adversário. Não há comparações: somos uma equipa jovem, dedicada, que trabalha e, acima de tudo, muito unida nos seus objectivos e no dia a dia", concluiu.

O encontro entre o FC Porto e a Juventus, da primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se quarta-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão, com arbitragem do alemão Felix Brych.

