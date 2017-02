Massimiliano Allegri: "É importante marcar frente ao FC Porto"

O treinador Massimiliano Allegri garantiu nesta terça-feira que a Juventus está em "óptimas condições físicas e mentais" para defrontar quarta-feira o FC Porto na Liga dos Campeões, apesar de Bonucci ficar na bancada devido a um problema disciplinar.

"É importante marcar frente ao FC Porto, um adversário muito equilibrado. Estou sereno. Esta é uma competição que dá grande entusiasmo, fascínio e motiva muito. Quando se chega a estes jogos, cresce o entusiasmo e a adrenalina e é precisa coragem", sintetizou o técnico da equipa campeã italiana.

Sobre o caso de Bonucci - frente ao Palermo, o defesa confrontou verbalmente o treinador - Massimiliano Allegri, sempre com um sorriso, disse tratar-se de um situação "normal em futebol" que será resolvida com uma multa que reverterá a favor de uma instituição social, mas assegurou que o defesa central vai ficar de fora no Estádio do Dragão, no Porto, no jogo da primeira mãos dos oitavos-de-final.

"Não nos podemos distrair com essas coisas. A equipa está bem e concentrada. O FC Porto é um adversário difícil, pois está habituado à Liga dos Campeões, tem um treinador ambicioso e sofre poucos golos. Devemos estar focados nos nossos objectivos", insistiu.

Allegri desvalorizou a questão de o FC Porto poder jogar com André Silva sozinho na frente ou na companhia de Soares, pois entende que o adversário é uma equipa "muito sólida", também na defesa, que, mesmo em casa, "não perde consistência".

O técnico lembrou os triunfos caseiros do FC Porto ante o Bayern Munique e o Chelsea e o longo tempo sem derrotas no Dragão, um alerta aos seus jogadores.

Além de assumir que Bonucci ficará na bancada, Allegri garantiu a titularidade de Cuadrado, Mandzukic, Higuaín, Dybala e Pjanic, pelo que o FC Porto pode esperar um adversário na máxima força ofensiva.

"O nosso objectivo é vencer o campeonato e tentar ganhar a Liga dos Campeões. Até agora a equipa portou-se muito bem. Às vezes um pouco de cansaço ou tensão, mas isso faz parte do jogo. Estamos num momento importante da época. A equipa deve estar unida", concluiu.

