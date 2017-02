Autoridades procuram homem de 88 anos desaparecido em Ponte de Lima

Um homem de 88 anos está desaparecido desde domingo, no concelho de Ponte de Lima, estando as buscas a ser feitas pela GNR e bombeiros, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte daquela força policial.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o desaparecimento do idoso, residente na freguesia de Ribeira, foi dado pelos familiares ao posto da GNR de Ponte de Lima, cerca das 23h30, tendo sido iniciadas as buscas no terreno.

"Os familiares informaram que o idoso tinha saído de casa por volta das 15h00 para ir a uma festa na freguesia de Vilar do Monte e que não tinha regressado a casa. A GNR confirmou que o idoso esteve na festa, fez buscas nos acessos, contactou o hospital e alertou a PSP. Até ao momento não temos elementos que permitam a sua localização", explicou a fonte.

Segundo a Guarda Nacional Republicana o idoso, que "tem muitas dificuldades de locomoção", saiu de casa na sua viatura e não dispõe de telemóvel.

Nas buscas, desde domingo, estão envolvidos os militares da GNR, sendo que esta segunda-feira, cerca das 8h29, foram accionados os Bombeiros Voluntários de Ponte.

