Morreu o ex-embaixador de Portugal em Cuba José Fernandes Fafe

O ex-embaixador de Portugal em Cuba José Fernandes Fafe morreu aos 90 anos e o seu funeral realiza-se na terça-feira, em Lisboa, disse à Lusa fonte familiar.

José Fernandes Fafe, nascido em 1927, foi o primeiro embaixador português em Havana após o 25 de Abril de 1974, até 1977, nomeado pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros e líder histórico do PS, Mário Soares.

Enquanto diplomata em Havana, conheceu o líder histórico cubando Fidel Castro, sobre quem escreveu o livro Fidel, editado pela Temas e Debates, em 2008.

Foi autor de várias obras de poesia, romances e ensaios, incluindo uma biografia sobre Ana Maria Silva Pais, “Annie”, a filha de Fernando Silva Pais, o ex-director da polícia política da ditadura, a PIDE, com o título Annie, uma portuguesa na revolução cubana (2008), que foi viver para Cuba em 1963.

Ainda durante a década de 60, publicou uma biografia de Che Guevara, editada primeiro em Itália, e só publicada em Portugal após a queda do regime, em 1974.

Em 1963, viajou até Cuba, acompanhando Mário Soares, que entrou no país com passaporte falso, como escreveu o jornalista José Pedro Castanheira no Expresso, após a morte de Fidel, em Dezembro de 2016.

Em 2009, o ex-diplomata assumiu-se, em Matosinhos, num encontro de literatura de viagens, como "um marginal que trabalha no sistema", lembrando as "viagens" que fez através da leitura de livros proibidos.

Um ano depois, José Fernandes Fafe comentou, à Lusa, uma entrevista de Fidel à revista norte-americana The Atlantic em que admitiu que o modelo cubano já não funciona, nem em Cuba, sugerindo que EUA (Estados Unidos da América) e União Europeia (UE) devem aligeirar as sanções contra Cuba.

Para o ex-diplomata, as declarações de Fidel testemunham o que resta do “modelo cubano” e significam um “piscar de olho” aos Estados Unidos e à Europa.

“Podem pretender significar que Cuba está em movimento, começou as mudanças e a Europa e os EUA devem aligeirar as sanções contra Cuba e aliviar o bloqueio”, afirmou.

Apesar de não ser diplomata de carreira, Fernandes Fafe, depois de Cuba, representou ainda o Estado português em Cabo Verde, Argentina e México.

Segundo a edição online do DN o ex-embaixador e escritor teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) a 1 de Fevereiro, dias depois de completar 90 anos.

O corpo de José Fernandes Fafe estará a partir das 19h em câmara ardente na igreja de São João de Deus, na Praça de Londres, estando prevista uma cerimónia pelas 13h, sendo cremado às 15h no Cemitério dos Olivais, também em Lisboa.

