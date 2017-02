Acidente interrompe trânsito na Ponte 25 de Abril

A circulação automóvel está cortada na Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul, devido a um acidente, disse à Lusa fonte da PSP.

Um ferido já está a ser avaliado pelas equipas de emergência médica, avançou uma fonte do INEM ao PÚBLICO, sem precisar o número total de vítimas. No local já se encontra uma ambulância do INEM e uma viatura médica do Hospital de Santa Maria.

A PSP referiu que foram deslocados meios para o local e que ainda não é possível adiantar mais pormenores, mas que se trata "de um acidente com feridos". De acordo com a página dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, há pessoas encarceradas.

A mesma fonte disse que o alerta para o acidente foi dado às 14h31.

