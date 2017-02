Curta Onde Foi a Minha Sorte, de Pedro Gonçalves, vence festival Córtex

Onde Foi a Minha Sorte, de Pedro Gonçalves, é o vencedor da edição de 2017 do Córtex – Festival de Curtas-Metragens de Sintra na categoria de Competição Nacional, anunciou a organização.

"Começar a fazer filmes tem a ver com viver medos e aprender a ser certeiro, mesmo quando não se sabe nada do que aí vem. Este filme é isso: a força do começo. A criança, a ferida escondida, a energia no chuto bola. Esta força do começo traz-nos a nós a alegria de descobrir imaginações jovens que têm a seriedade de assumir que querem filmar", afirma o júri desta edição do festival, citado pelo comunicado da organização, a propósito da curta vencedora.

Na competição internacional, o vencedor foi a produção alemã Nach dem Spiel, de Aline Chukwuedo, que o júri considerou ser "um filme de grande simplicidade e inteligência na apropriação de recursos surpreendentes".

O júri atribuiu ainda uma menção honrosa ao filme sul-coreano The Chicken of Wuzuh, de Sungbin Byun.

A edição deste ano teve também um prémio atribuído pelo público, que distinguiu o filme português Campo de Víbora, de Cristèle Alves Meira.

Na secção dirigida ao público infantil – Mini Córtex –, o júri premiou a curta de animação norte-americana True Colors, de Nicole Morconiec.

O Córtex – Festival de Curtas-Metragens de Sintra encerrou este domingo no Centro Olga Cadaval, em Sintra, com o anúncio dos vencedores, seleccionados entre os 32 filmes a concurso. Os vencedores foram seleccionados por um júri composto pelas actrizes Leonor Silveira e Anabela Moreira, pela directora do DocLisboa, Cíntia Gil, pela realizadora Cláudia Varejão e pelo director de fotografia Vasco Viana.

Na secção Mini-Córtex, em parceria com o MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa, houve 10 curtas a concurso, "sujeitas à votação do público mais novo".

O festival começou na quinta-feira e contou com a exibição das primeiras curtas-metragens da realizadora neozelandesa Jane Campion, anteriores ao sucesso da cineasta que dirigiu Um Anjo à Minha Mesa (1990) e O Piano (1993).

