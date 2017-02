Vai à urgência? Vão pedir-lhe que, para a próxima, vá ao centro de saúde

Vários centros de saúde do Norte do país e duas unidades hospitalares desta região vão ser pioneiros na aplicação de um projecto-piloto para evitar a procura desajustada dos serviços de urgência hospitalares, que no ano passado cresceu 3%, ao contrário do que pretendia a tutela.

A partir de Abril, os agrupamentos de centros de saúde (ACES) do Porto Ocidental, Matosinhos, Gondomar, Esposende e Barcelos, o Centro Hospitalar do Porto e o hospital de Barcelos integrarão este projecto-piloto que vai arrancar, anunciou nesta sexta-feira à tarde, na Comissão Parlamentar de Saúde, o ministro Adalberto Campos Fernandes.

Os centros de saúde envolvidos vão ter imagiologia, análises clínicas, saúde oral e visual e psicologia, ou seja, vão ter “o nível máximo de resolutibilidade” para poder dar resposta a situações agudas, frisou o ministro. Quando tudo isto estiver assegurado, o que se irá fazer é, em traços gerais, aproveitar a oportunidade da presença dos utentes nas urgências hospitalares para lhes dizer: "Numa próxima oportunidade, não se esqueça que tem o seu centro de saúde a funcionar das 8 da manhã às 8 da noite”, explicou.

Os esclarecimentos foram feitos por Adalberto Campos Fernandes, que está a ser ouvido no Parlamento a pedido do PSD, que pretende que o governante esclareça uma afirmação feita há semanas: ao falar deste projecto-piloto, terá dito que “de segunda a sexta-feira, entre as 08h00 e as 20h00, os doentes não poderão ir à urgência a não ser através dos bombeiros, do INEM ou da Linha Saúde 24”.

“Não passa pela cabeça de ninguém que se vá impedir o acesso aos serviços de urgência. É fácil fazer demagogia e criar alarme social”, ripostou nesta sexta o ministro, depois de ter sido interpelado pelo deputado do PSD Miguel Santos, notando que o que se pretende desta forma, é, “pouco a pouco, alterar o paradigma nacional” que nos deixa à cabeça da lista dos países onde a procura dos serviços de urgência é mais elevada.

Se o projecto – que está a ser ultimado pela Coordenação do Programa de Literacia e Autocuidados liderada por Constantino Sakellarides – funcionar, pode valer a pena alargar e experiência ao resto do país, admite o ministro. A avaliação deste projecto que vai avançar em duas fases – Abril e Junho próximos – vai ser feita em Outubro, disse.

A escolha do Norte para arrancar com este tipo de projecto compreende-se. Os utentes do Norte têm uma cobertura muito elevada de médicos de família, uma cobertura de quase 100%, lembrou o governante.

Há muito tempo que se procura descongestionar os serviços de urgência hospitalares em Portugal, onde cerca de 40% dos doentes, em média, poderiam ter sido atendidos em serviços menos complexos (os que são triados com pulseiras verdes e azuis, considerados pouco ou não urgentes). Mas a procura continua muito elevada, o que tem sido justificado com os horários pouco alargados dos centros de saúde e a falta de médicos de família.

