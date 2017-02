Distrital do BE dá luz verde a candidatura de Ricardo Robles à câmara de Lisboa

A distrital de Lisboa do Bloco de Esquerda (BE) ratificou esta sexta-feira a decisão da concelhia de nomear Ricardo Robles, actual líder do partido na Assembleia Municipal, para candidato à presidência da Câmara da capital.

PUB

De acordo com informação transmitida à agência Lusa por fonte partidária, a resolução, que implica a conclusão do processo de decisão interna do nome do candidato, foi tomada na reunião da comissão coordenadora distrital desta noite, que decorreu em Lisboa.

Na passada quarta-feira, o plenário concelhio do BE reuniu-se para escolher o candidato, ocasião na qual o nome de Ricardo Robles foi o único apresentado e aceite por 84% dos participantes.

PUB

PUB

PUB