Tem 10 minutos para avaliar os espaços verdes de Lisboa?

A Câmara de Lisboa está a pedir aos munícipes 10 minutos do seu tempo para avaliarem os espaços verdes da cidade. Com a intenção de saber a opinião sobre os jardins e parques e quais os preferidos dos lisboetas, a autarquia está a promover um inquérito online, disponível até dia 21 de Abril.

“Pretende-se igualmente identificar as áreas que são reconhecidas como as mais interessantes ao nível da biodiversidade, de riqueza cultural, bem como aquelas que são evitadas”, lê-se no início do questionário.

Este inquérito, promovido pela autarquia em colaboração com a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, vai permitir saber quais as melhorias que os cidadãos querem ver nos espaços verdes da cidade, acredita a autarquia. Algo que já estava previsto no Plano de Acção Local para a Biodiversidade 2020 de Lisboa.

O inquérito surge no âmbito do projecto europeu Green Surge, que tem a intenção de desenvolver e testar formas de combater os conflitos pela posse dos terrenos, adaptar as cidades às alterações climáticas e aos desafios demográficos, assim como beneficiar a saúde e o bem-estar dos cidadãos.

