Carrilho acusado de agredir e insultar psiquiatra

Manuel Maria Carrilho prepara-se para enfrentar um novo julgamento, segundo informou, nesta quinta-feira, o Ministério Público (MP). Foi acusado de ter agredido e insultado o pedopsiquiatra Pedro Strecht, no intervalo de uma das sessões do julgamento do processo de promoção da protecção da guarda dos dois filhos que tem com a ex-mulher, Bárbara Guimarães.

O antigo ministro da Cultura está acusado do crime de ofensa à integridade física qualificada e injúria agravada, diz o MP. O incidente remonta a 22 de Janeiro de 2016, no Campus da Justiça, em LIsboa, no intervalo de uma das sessões do julgamento do processo relacionado com os filhos de Manuel Maria Carrilho e Bárbara Guimarães. Pedro Strecht tinha sido chamado a tribunal para prestar declarações no âmbito dos relatórios que elaborou para o processo, conta por sua vez o Jornal de Notícias.

No intervalo da sessão, o antigo governante terá empurrado Strecht contra uma parede, “provocando-lhe dores”, descreve o MP, “apelidando-o de ‘filho da mãe’, ‘cabrão’, ‘miserável’ e ‘cafre’”.

De acordo com o Jornal de Notícias, diferentes pessoas testemunharam o sucedido, incluindo a juíza que presidia à sessão e também advogados. O tribunal anotou a ocorrência. O inquérito foi dirigido pelo MP, na 10.ª secção do Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa.

O desfecho do julgamento sobre a guarda dos filhos acabou por ser conhecido em Março de 2016, altura em que Carrilho ficou com a guarda do filho mais velho e Barbara Guimarães com a da filha mais nova, relata o Jornal de Notícias.

O processo em que o antigo ministro socialista é acusado de violência doméstica contra Bárbara Guimarães já dura há um ano e ainda continua. A próxima sessão está marcada para segunda-feira.

