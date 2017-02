Semana Académica de Lisboa muda-se para Algés

Depois de quatro edições em Monsanto, a Semana Académica de Lisboa vai mudar-se este ano para a Doca de Pedrouços, em Algés. A decisão foi tomada pela Associação Académica de Lisboa (AAL) e, segundo o seu presidente, deve-se ao facto de o evento acarretar “custos elevados” na actual localização.

“A associação tinha de preparar o terreno” todos os anos antes da realização do evento, explica Francisco Duarte, dirigente da AAL. E, ao abrigo do acordo estabelecido com a Câmara Municipal de Lisboa em 2013, a associação tinha de remexer as terras também depois da semana académica, de modo a evitar a compactação do terreno, situado junto ao Pólo Universitário da Ajuda.

Estas operações tinham “custos elevados” que a AAL não pode suportar, diz Francisco Duarte, lembrando que a associação está com uma situação financeira delicada – que a levou mesmo a pedir um Processo Especial de Revitalização.

Além disso, acrescenta o responsável, “o recinto ficou todo enlameado” no ano passado devido à chuva forte que caiu em Lisboa na altura do evento. Esse facto “vergonhoso”, admite, fez com que a direcção da AAL se convencesse de que o espaço de Monsanto “não tem condições” para a semana académica, que recebe mais de 20 mil pessoas por dia.

Este ano, por isso, a festa muda-se para a Doca de Pedrouços, entre a Fundação Champalimaud e o Passeio Marítimo de Algés. O novo espaço, onde habitualmente se realiza a Volvo Ocean Race, é alcatroado e tem melhores acessos do que o Alto da Ajuda.

“Está quase tudo acertado”, garante Francisco Duarte, que desmente o vereador da Estrutura Verde da Câmara Municipal de Lisboa. Na terça-feira, José Sá Fernandes disse na assembleia municipal que um dos motivos para a semana académica sair de Monsanto era o facto de aquele local estar prestes a ter obras no âmbito do Plano Geral de Drenagem, que prevê a criação de uma bacia de retenção a céu aberto neste sítio. “Nem sabia que essas obras estavam previstas”, diz o presidente da AAL.

A realização da Semana Académica de Lisboa neste terreno de Monsanto era polémica desde o início. Diversas associações ambientalistas e os deputados municipais de Os Verdes contestaram o evento logo em 2013, argumentando que este local era essencial para a nidificação de perdizes em Lisboa.

Em 2017, a festa realiza-se entre 15 e 20 de Maio. Estão previstas actuações de Anselmo Ralph, Agir, D.A.M.A e Regula, entre outros.

