Primeira etapa e camisola amarela para Fernando Gaviria

O colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) é o primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta, depois de ter vencido nesta quarta-feira ao sprint a etapa inaugural, que ligou Albufeira a Lagos, na distância de 182,9kms.

Gaviria impôs-se na ponta final ao alemão André Greipel (Lotto Soudal) e ao francês Nacer Bouhanni (Cofidis), segundo e terceiro, respectivamente, ambos com o mesmo tempo do vencedor, que foi creditado com 4h28m31s.

O colombiano, que somou a terceira vitória da temporada, após dois êxitos na Volta a San Juan, envergará a camisola amarela à partida para a segunda etapa, na quinta-feira, uma tirada de 189,3kms entre Lagoa e o alto da Fóia, ponto mais alto do Algarve (900 m), onde a meta coincide com uma contagem de montanha de primeira categoria.

