Griezmann ainda não consegue (re)ver a final do Euro 2016

O futebolista internacional francês Antoine Griezmann diz que ainda não consegue ver as finais perdidas em 2016, entre as quais a do Euro 2016, ganha por Portugal, em Paris, no prolongamento (1-0). Griezmann foi eleito o melhor jogador dessa competição, tornando-se o primeiro designado cuja equipa não ganhou o campeonato.

"Há algo que tenho de dizer: vi todos os jogos da Liga dos Campeões e do Euro 2016 novamente, mas parei nas meias-finais", explicou o jogador em entrevista à FIFA, aludindo às finais que perdeu tanto com a sua equipa, o Atlético de Madrid, como com a sua selecção, a França, na Liga dos Campeões e Euro 2016, respectivamente.

Em Maio de 2016, Griezmann perdeu, ao serviço dos colchoneros, a final da Champions frente ao rival Real Madrid, no desempate por grandes penalidades. E em Julho, no Europeu organizado pela França, o avançado francês, teve de lidar com derrota contra Portugal.

"Tivemos um pouco de azar. Tínhamos feito um bom Mundial [chegaram aos quartos-de-final] e estávamos perto da perfeição no Europeu, mas Portugal defendeu muito bem na final e marcaram praticamente na única hipótese que tiveram", justificou.

Ainda assim, Griezmann diz guardar boas memórias do último ano, apesar de admitir que as finais perdidas são a "maior decepção" da sua carreira. Por isso, o objectivo é estar novamente numa final e do lado vencedor.

"Não conseguia ver as outras equipas a levantar troféus. Isso aconteceu com o Real Madrid na Liga dos Campeões. No Euro 2016 foi diferente, vi a celebração portuguesa porque disse a mim mesmo que da próxima será a minha vez, não poderá existir maior motivação do que essa", adiantou.

Na entrevista à FIFA, Griezmann deixou elogios ao treinador no Atlético de Madrid, o argentino Diego Simeone, dizendo que não estaria nos melhores do mundo se não fosse por ele, e revelando as palavras do técnico na final da Champions.

O jogo terminou empatado nos 90 minutos e Griezmann tinha falhado uma grande penalidade, aos 48’.

"Disse algo muito importante para mim, eu sentia que a culpa era minha por ter falhado o penálti. Ele [Simeone] chegou ao pé de mim e disse que o contrário era verdade, que eu era fundamental para a equipa e que não me preocupasse com isso", rematou.

