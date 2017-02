Conto do escritor português David Machado incluído na Best European Fiction 2017

O conto A Noite Repetida do Comandante, do escritor português David Machado, foi escolhido para figurar no Best European Fiction 2017, da editora americana Dalkey Archive, anunciou o próprio no Facebook.

"Muito orgulhoso de ver o meu conto A Noite Repetida do Comandante incluído na Best European Fiction 2017", escreveu na sua conta da rede social.

A Best European Fiction ("Melhor ficção europeia", traduzido para português) é uma antologia de contos publicada pela editora americana Dalkey Archive Press desde 2010. O conto de David Machado figura entre os 29 escritos por autores de toda a Europa, que foram seleccionados para a edição deste ano. A antologia é descrita como uma fonte essencial para leitores, críticos e editores interessados em literatura europeia contemporânea. Nesta oitava edição, a antologia prossegue com o seu compromisso de descobrir a melhor prosa escrita em todo o continente, desde a Irlanda até à Europa de Leste.

Segundo a Dalkey Archive Press, o ensaio preliminar escrito por Eileen Battersby, do Irish Times, contribui para que a Best European Fiction 2017 seja também um relatório essencial sobre o estado da literatura global no século XXI. Alguns dos escritores seleccionados nunca antes viram as suas obras traduzidas para inglês, embora escrevam há décadas na sua língua de origem.

David Machado nasceu em Lisboa, em 1978, e é autor de obras como O Fabuloso Teatro do Gigante e o livro de contos Histórias Possíveis. Em 2005, o seu conto infantil A Noite dos Animais Inventados recebeu o Prémio Branquinho da Fonseca, da Fundação Calouste Gulbenkian e do jornal Expresso, e desde então publicou mais três contos para crianças: Os Quatro Comandantes da Cama Voadora, Um Homem Verde num Buraco Muito Fundo e O Tubarão na Banheira, este último distinguido com o Prémio Autor SPA/RTP 2010 de Melhor Livro Infanto-Juvenil.

O autor tem livros publicados em Itália e Marrocos e contos presentes em antologias e revistas literárias em Itália, Alemanha, Noruega, Reino Unido, Islândia e Marrocos. Em 2015, venceu o Prémio da União Europeia para a Literatura, com o romance Índice Médio de Felicidade, que aborda os efeitos da crise em Portugal e na Europa. O romance convenceu o júri por unanimidade e levou David Machado a tornar-se no terceiro escritor português a receber o prémio, depois de Dulce Maria Cardoso, em 2009, com Os Meus Sentimentos, e de Afonso Cruz, em 2012, com A Boneca de Kokoschka.

