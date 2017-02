União Europeia protege a origem geográfica do Folar de Valpaços

O tradicional Folar de Valpaços passa a ter, a partir desta terça-feira, o selo com indicação geográfica protegida da União Europeia, depois de a Comissão Europeia ter aprovado o pedido português. É a 138.ª denominação protegida para Portugal no registo das indicações geográficas protegidas (IGP).

A IGP é uma classificação ou certificação oficial regulamentada pela União Europeia atribuída a produtos gastronómicos ou agrícolas tradicionalmente produzidos numa região. Essa classificação garante que os produtos foram produzidos na região que tornou conhecidos e cujas características, qualidade e modos de confecção estejam de acordo com as tradições que os fizeram famosos.

“O Folar de Valpaços, fabricado no município de Valpaços situado no Norte de Portugal, é um pão macio rectangular recheado com carne de porco, salgada e seca, ou de enchidos ou presunto fumado”, descreve o comunicado emitido nesta terça-feira pela Representação da União Europeia em Portugal.

Outra característica desde folar é massa do pão ser fabricada com azeite virgem extra de Trás-os-Montes DOP, ou azeite com características similares, resultando num sabor a azeitona no produto final.

“O termo 'Folar' muitas vezes associado ao conceito de brinde e/ou de dádiva significa ‘o melhor’, diz ainda o comunicado

Tradicionalmente, o folar é confeccionado durante o período pascal para que, ao domingo de Páscoa, o pároco o recolha junto dos consumidores domésticos durante o denominado “compasso” ou visita pascal.

Esta nova denominação vai juntar-se a mais de 1380 produtos já protegidos.

