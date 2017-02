Nuvem de enxofre a caminho de Lisboa. Sem perigo mas com cheiro

O incêndio em dois armazéns na zona industrial da Sapec, em Setúbal, está controlado, mas a nuvem está a caminho de Lisboa,. A Protecção Civil garante que a concentração de partículas não representa perigo para a saúde. A população irá, no entanto, sentir o cheiro a enxofre durante a sua passagem.

Ao PÚBLICO, o coordenador da Protecção Civil municipal, José Luís Bucho, detalha que a nuvem está a ser dissipada “com ajuda das condições climatéricas e de vento na direcção sul-norte”, provocando uma deslocação das partículas “para os lados de Lisboa”, sendo Palmela e Moita as zonas mais afectadas na região de Setúbal. A Protecção Civil conta ter a situação do ar e incêndio normalizada até ao final do dia.

O incêndio provocou queimaduras ligeiras nos membros inferiores de cinco bombeiros, que foram transportados para o hospital São Bernardo, em Setúbal, adianta a mesma fonte.

Pelas 10h, o incêndio, que deflagrou às 3h estava já circunscrito, depois de ter sido activado o plano de emergência externa.

No local permanecem ainda 22 viaturas e 68 bombeiros. A actividade industrial das fábricas, incluindo a própria Sapec e a Portucel, não foi, no entanto, afectada pelo acidente.

Ainda assim, a Protecção Civil Municipal deixa alertas. A população das localidades de Praias-do-Sado e Faralhão é incentivada a não sair de casa e calafetar portas e janelas até que desapareça a nuvem de fumo. Caso sintam “alguma irritação nos olhos ou na garganta que possa ter sido provocada pela nuvem de fumo devem contactar o 112 que já está a par da situação”, cita a Lusa.

As creches e as escolas daquela zona, incluindo o instituto Politécnico de Setúbal, deverão permanecer encerradas durante o período da manhã.

Participam nestas operações elementos dos bombeiros dos Sapadores de Setúbal, dos voluntários de Setúbal com a ajuda de meios dos bombeiros de Águas de Moura, Pinhal Novo, Palmela, Barreiro e Setúbal.

