Jeff Mills e Nathan Fake, em Agosto, no festival Forte

A quarta edição do festival Forte, que decorre entre 24 e 26 de Agosto no Castelo de Montemor-o-Velho, e que se posiciona no campo da música de dança electrónica, apresentou esta terça-feira parte do seu cartaz, de que constam nomes como Jeff Mills, Nathan Fake ou Blawan.

O americano Jeff Mills é uma das figuras mais emblemáticas da cultura de música de dança, tendo criado há 25 anos a Axis Records, uma das mais relevantes editoras do tecno de Detroit. Foi um dos fundadores do colectivo Underground Resistance no final dos anos 1980, tendo desde então vindo a evidenciar as suas qualidades como produtor e DJ. Apaixonado pelos cenários da ficção científica, levou a sua música aos vários domínios da arte, começando por criar ao vivo o som para A Mulher na Lua, de Fritz Lang, e compondo mais tarde uma nova banda sonora para o filme Metrópolis, do mesmo realizador. Actuou também várias vezes com a Orquestra Filarmónica de Montpellier (ou, em Portugal, com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música) e como DJ apresenta-se actualmente munido de três leitores de CD e uma (ou mais) Roland-909, o que lhe dá liberdade de improviso.

O britânico Nathan Fake virá apresentar ao vivo o seu novo álbum, Providence, depois de um percurso de dez anos, acompanhado pelo espectáculo audiovisual criado por Matt Bateman, responsável por colaborações semelhantes com os LFO, Jon Hopkins ou Clark. Jamie Roberts é Blawan, que se destaca por sonoridades explosivas, percussões vivas e mudanças de estilo inesperadas. Com inúmeras edições em nome próprio e em projectos colaborativos como Karenn e Trade, gere actualmente a sua editora Ternesc. Numa linha mais experimental e sintetizada apresentar-se-á Dasha Rush, enquanto o americano DVS1 e o espanhol Oscar Mulero tratarão de representar a electrónica mais obscura. Numa linha tecno industrial estará presente o francês Laurent Prot, mais conhecido como In Aeternam Vale.

O mentor da editora L.I.E.S., o americano Ron Morelli, o britânico Shifted, o sueco Peder Mannerfelt (The Subliminal Kid) e os italianos Ninos du Brazil, com a sua mistura de batucada, samba e electrónica, são outros nomes confirmados, estando previsto para os próximos meses mais novidades. O bilhete geral varia entre os 80€ e os 85€, sendo válido para os três dias do festival, incluindo o acesso ao Parque de Campismo. A lotação diária máxima é de cinco mil pessoas, dadas as dimensões do espaço.

