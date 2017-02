Empresário culpa Uber pelo divórcio e pede 45 milhões de euros

Um empresário francês processou a Uber, acusando a aplicação de ser responsável pelo seu divórcio. O homem terá pedido um motorista usando o smartphone da mulher, e, mesmo depois de ter terminado a sessão, a mulher continuou a receber notificações com a localização do destino e hora de chegada, o que terá levantado suspeitas de infidelidade.

O empresário do Sul de França pedirá agora uma indemnização no valor de 45 milhões de euros à empresa norte-americana, avança o jornal francês Le Figaro.

“O meu cliente foi vítima de um bug [uma falha no software] numa aplicação”, disse o advogado do empresário, David-André Darmon à AFP. “Esse bug causou-lhe problemas na vida privada”. O caso está agora a ser analisado num tribunal em Grasse. O advogado preferiu não tecer comentários sobre o valor do processo, dizendo apenas que o cliente preferia manter-se no anonimato e que queria que a sua privacidade fosse respeitada.

O Figaro escreve que não é a primeira vez que os utilizadores reportam este bug. O jornal francês experimentou entrar na aplicação num iPhone, sair e pedir um motorista de outro smartphone. As notificações sobre a viagem apareciam nos dois telefones, sem ser necessário introduzir a palavra-passe. Aparentemente, a falha acontecia nas versões do iOS anteriores à actualização de 15 de Dezembro, altura em que este problema ficou resolvido, relata o Figaro. Nunca chegou a acontecer nos dispositivos Android.

Contactada pelo Figaro, a Uber francesa escolheu não comentar sobre o assunto: “A Uber não comenta publicamente casos individuais, nomeadamente os que estão inscritos no âmbito de um processo de divórcio”.

