Arguidos dos vistos gold terão de ser “devidamente compensados”

Os arguidos do processo dos vistos gold que colaborarem com a descoberta da verdade no julgamento que arrancou esta segunda-feira “terão de ser devidamente compensados”, defende o procurador José Niza.

O magistrado fazia as exposições introdutórias da primeira audiência deste julgamento, no qual 17 pessoas respondem por vários crimes de colarinho branco, da corrupção ao branqueamento de capitais. O ex-presidente do Instituto dos Registos e Notariado, António Figueiredo, é o arguido ao qual mais delitos são assacados, num processo em que também o antigo ministro da Administração Interna se senta no banco dos réus.

O procurador fez mesmo referência ao chamado direito premial, que permite reduzir ou isentar de pena os arguidos arrependidos. Um mecanismo que, em Portugal, é pouco usado, mas que se pode revelar útil num tipo de crimes cuja prova é difícil de fazer, por existir “um pacto de silêncio” entre eles.

