Famílias estrangeiras adoptam cães que estavam à guarda do Canil de Évora

Cães à guarda do Canil Municipal de Évora estão a ser adoptados por famílias estrangeiras no âmbito do projecto “Fiel Out of Portugal” que está a ser dinamizado pelo Serviço Veterinário Municipal. Com a ajuda de voluntários residentes em Évora e a intermediação de uma cidadã holandesa residente em Estremoz e de um jovem estudante de veterinária na Universidade de Évora, foi estabelecida uma ponte entre o canil municipal e associações protectoras dos animais estrangeiras, que já permitiu o envio, para lá da fronteira, de 15 cães, designadamente para a Bélgica e Holanda.

Ana Margarida Câmara, veterinária municipal, explica que, quando teve início o projecto “Fiel out of Portugal” a Alemanha era o destino privilegiado. Contudo, a crise na Roménia “provocou um elevado número de abandonos e os germânicos começaram a adoptar cães provenientes deste país”, explica.

A veterinária faz um paralelismo entre o “flagelo do abandono de animais, que se agudizou nos últimos tempos devido à precarização das condições financeiras das famílias portuguesas”, e forma como são acolhidos no estrangeiro: “São abandonados em Évora, mas amados na Europa”.

Para encontrar novas respostas, os responsáveis pelo canil eborense desenvolveram, com a ajuda de uma série de voluntários, o “Fiel Out of Portugal” que tem permitido o acolhimento além-fronteiras dos animais que se acumulam nas instalações municipais.

Tanto na Bélgica como na Holanda, “por oposição ao que se passa em Portugal, há muito que praticam a adopção responsável de animais e a esterilização dos mesmos, daí que não haja nem sobrepopulação nem abandono”, explica a veterinária municipal.

O processo de adopção, salienta a veterinária municipal, acaba por ser muito simples. “Os animais são dados a conhecer para adopção através da internet”, as famílias candidatas são visitadas por um elemento das associações que integram o programa “Fiel Out of Portugal”, para ver se têm condições para receber os animais, e só depois é que formalizam o pedido.

Depois de superadas todas as exigências burocráticas, liquidados os encargos envolvidos na transferência dos animais, estes são transportados para os novos donos “por ar ou por estrada”, refere Margarida Câmara lares, frisando que os custos de uma tal operação envolve “valores muito acessíveis face ao poder de compra das famílias adoptantes”.

Assim, quando são transportados de avião, a viagem custa cerca de 60 euros, e se for por estrada, através de uma empresa especializada, o transporte ronda os 150 euros. Antes de “levantar voo”, os cães são esterilizados, chipados, vacinados, desparasitados e testados para a Leishmaniose, uma “oferta da edilidade eborense que significa muito dinheiro se levarmos em linha de conta os preços praticados numa clínica privada”, lembra a veterinária municipal.

Dois rafeiros, o Fénix e a Yoda, são os próximos viajantes que vão deixar de fazer companhia aos restantes 58 residentes do canil municipal, no próximo dia 23 de Fevereiro.

