Playboy regressa às origens e volta a ter nu integral

Em 2015, a Playboy surpreendeu meio mundo ao anunciar que iria retirar das páginas da revista as fotografias com nu integral. Mas agora, meses depois de Cooper Hefner, filho do criador da publicação, Hugh Hefner, ter tomado o leme da Playboy, a mudança vai ser revertida. Voltam as fotografias com nudez.

No Twitter, Cooper Hefner, de 25 anos, partilhou um comunicado onde admitia que retirar a nudez da revista “foi um erro”. “A nudez nunca foi o problema porque a nudez não é um problema. Hoje vamos recuperar a nossa identidade e defender quem nós somos”, acrescenta Hefner.

Promessa feita, promessa cumprida. E a edição de Março/Abril da Playboy vai regressar às origens sob o lema “nudez é normal”.

Citado pelo Huffington Post, Cooper Hefner diz, numa nota escrita, que este é um “momento especial a nível pessoal e profissional”, sendo um “reflexo de como a marca se pode conectar melhor com a geração actual e com as próximas”.

