Mais um acidente com tractor faz ferido grave

Um homem ficou este domingo gravemente ferido num acidente de tractor no lugar de Ribeiro de Baixo, freguesia de Castro Laboreiro, em Melgaço, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Viana do Castelo.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente ocorreu às 12h29 e o ferido terá sido transportado de helicóptero para o hospital. Ontem o empresário tauromáquico Luís Cruz, de 51 anos, morreu na sequência de idêntico acidente, numa herdade do concelho de Beja.

Mais de 270 pessoas morreram, desde 2013, devido a acidentes com veículos agrícolas, indicam dados da GNR do ano passado. Até 6 de Setembro de 2016 tinham sido registados só por esta força de segurança 82 acidentes envolvendo tractores e outras máquinas agrícolas, que provocaram 52 mortos e 27 feridos graves. Em 2015 tinham sido 63 as vítimas mortais, mesmo assim menos do que as 80 do ano anterior. Em 2013 foram 78 as pessoas mortas neste tipo de acidente.

