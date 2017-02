Aeroporto de Hamburgo evacuado após sintomas de intoxicação de passageiros e funcionários

O aeroporto da cidade alemã de Hamburgo foi este domingo evacuado depois de mais de 60 pessoas terem apresentado dificuldades respiratórias e náuseas devido a uma substância não identificada que se terá espalhado pelo edifício através do sistema de ar condicionado.

Durante mais de uma hora não houve voos a levantar ou aterrar em Hamburgo, mas o tráfego aéreo foi entretanto normalizado. Tirando uma zona que une os dois terminais, a situação já era considerada "normalizada" pelos bombeiros e segurança do aeroporto, que em resposta a perguntas de jornalistas numa conferência de imprensa excluiram que se tratasse de um atentado.

"Não foi uma acção terrorista", garantiram as autoridades. Provavelmente, dizem os bombeiros, tratou-se de uma lata de gás primenta ou outra substância irritante, deitada fora por um passageiro antes de fazer a bagagem passar pelo controlo, que terá ficado perto do ar condicionado e assim algum gás ainda na lata foi distribuído pelo sistema de climatização. Poderá ter sido uma partida, antecipam.

Tudo começou na zona de controlo de bagagens e de passageiros, quando se começou a sentir um cheiro forte e algumas pessoas se queixaram de tosse e ardor nos olhos, disse um porta-voz da polícia citado pela televisão pública ZDF. O local foi evacuado e o tráfego aéreo temporariamente suspenso.

Uma hora depois, cerca das 13h de Lisboa, os bombeiros permitiram o regresso de passageiros e tripulação a uma parte do interior do terminal, para que não estivessem no exterior expostos ao frio.

As 68 pessoas afectadas foram assistidas por serviços de emergência médica no local e seis entre elas necessitaram de tratamento hospitalar.

