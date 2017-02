Sindicato da PSP faz vígilia em Lisboa na quarta-feira

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) promove quarta-feira uma vigília de protesto pela "indefinição vivida pelos profissionais” da 5.ª divisão do Comando Metropolitano de Lisboa.

Segundo um comunicado divulgado este domingo, a iniciativa decorrerá no dia 15, pelas 11h, junto da sede da 5.ª divisão policial, na Avenida Coronel Eduardo Galhardo, entre a Penha de França e o cemitério do Alto de S. João.

A ASPP/PSP considera "inadmissível que, desde o mês de Junho de 2016, estes profissionais vivam na indefinição de saber o que irá acontecer" à sua divisão, depois de a direcção nacional da PSP os ter informado de que "passaria a ser uma divisão afecta às equipas de intervenção rápida e que seria mantida como está".

"A indefinição vivida fez com que profissionais solicitassem, legitimamente, a transferência de local de serviço, deixando aquela divisão com menos efectivos mas, como continua aberta, com o mesmo volume de trabalho", lê-se na nota.

A ASPP/PSP convidou os presidentes das juntas de freguesia da zona para a vigília, bem como o vereador da Segurança e Protecção Civil da Câmara de Lisboa, Carlos Manuel Castro.

A associação lamenta também que a "indefinição continue igualmente em torno da 31.ª esquadra, que saiu da Praça de Espanha e permanece sem nova instalação."

