Jari-Matti Latvala vence pela quarta vez o Rali da Suécia

O piloto finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota) venceu neste domingo o Rali da Suécia, segunda prova do Mundial da especialidade, enquanto o actual campeão do mundo, o francês Sebastien Ogier (Ford), acabou em terceiro.

Esta foi a quarta vitória no Rali da Suécia de Latvala, que assumiu a liderança na prova deste ano no sábado, beneficiando de um despiste do belga Thierry Neuville (Hyundai), que liderava a competição com alguma folga.

Neuville comandava a prova com confortáveis 43 segundos quando faltava a super especial de Karlstad (1,9 quilómetros), mas um mau cálculo fê-lo embater numa barreira e despistar-se. Partiu a direcção do carro que ficou sem uma roda, acabando assim com as suas possibilidades de êxito na Suécia.

