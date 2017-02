A Tartaruga Vermelha vence Melhor Filme e prémio Longa-Metragem no IndieJúnior

A Tartaruga Vermelha de Michaël Dudok de Wit venceu este domingo o Grande Prémio de Longa-metragem e o Prémio Melhor Filme no IndieJúnior, o primeiro festival internacional de cinema infantil e juvenil do Porto, anunciou a organização.

A organização revelou também que o Grande Prémio de Curta-metragem foi atribuído a Tudo sobre a Nossa Mãe, de Dina Velikovskaya, e o Prémio do Público ao filme A Pequena Corajosa, de Polina Minchenok.

Nesta competição, foi ainda atribuída uma menção especial ao Rapaz no Oceano, de Friedrich Tiedtke.

As “excepcionais imagens, animações e ambiente poético” de A Tartaruga Vermelha justificam, para o júri profissional deste festival, a atribuição do Grande Prémio de Longa-Metragem, no valor de 1250 euros.

Trata-se de “um filme sem falas que fala muito alto e permanecerá na nossa memória”, acrescentou ainda o júri, constituído por Abi Feijó, Marta Madureira e Robert-Jan Lacombe.

Este filme francês, já premiado no Festival de Cannes de 2016 e candidato ao óscar de Melhor Animação 2017, venceu também o Prémio para Melhor Filme, no valor de 500 euros, atribuído pelo júri juvenil.

Para este júri, formado por Diana Arroyo, Francisca Dores e Mariana Nunes, A Tartaruga Vermelha é uma obra “que comunica com o público, na sua totalidade, e surpreende ao contar a história apenas com recurso à imagem”.

“Há uma relação quase mimética entre animação e natureza e também queremos deixar uma palavra para o som, fundamental neste filme. Por fim, salientamos a importância do amor e das relações familiares aqui evidentes”, acrescentou o júri juvenil.

O 1.º IndieJúnior, que decorreu desde o dia 5 na Biblioteca Almeida Garrett, Cinema Trindade e Teatro Rivoli, encerra esta noite com a exibição dos filmes clássicos Conta Comigo, de Rob Reiner, e A Sombra do Caçador.

Aquando da sua apresentação, a organização do festival afirmou que o evento tem como objectivo “primordial” despertar a consciência do público jovem para o cinema.

Até esta tarde, disse fonte da organização, o festival contou já com a presença de mais de 4500 espectadores.

