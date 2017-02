Mais de 15% dos peões atravessam estradas distraídos com o telemóvel

Mais de 15% dos peões em Lisboa atravessam as estradas distraídos com o telemóvel, alerta um estudo observacional da Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) divulgado esta quinta-feira.

PUB

O estudo foi realizado entre os dias 10 e 23 de Janeiro no concelho de Lisboa, através da observação do comportamento de 5.223 pessoas durante o atravessamento da via em passagens de peões sinalizadas e com semáforos.

As distracções observadas enquanto atravessavam a estrada incluíam peões a falar com o telemóvel na mão (5,7%), a manusear o telemóvel, ou seja, envio de mensagens escritas, consulta de redes sociais ou e-mail (4,8%) e a usar auriculares/auscultadores (5,9%).

PUB

Ao observar os 5.223 peões, a PRP concluí que 15,6% estavam envolvidos em pelo menos uma destas três actividades. A percentagem foi mais elevada entre os mais novos. Segundo o estudo, 28,5% dos peões tinha até 30 anos, 17,3% tinha entre 30 e 60 anos e 2,7% mais de 60 anos.

As diferenças entre os dois grupos etários mais novos são explicadas pela utilização de auriculares com 15,2% no grupo dos peões até aos 30 anos e 5,6% nos peões dos 30 aos 60 anos. Por outro lado, a observação destes comportamentos revelou também que peões tendem a usar mais os auriculares/auscultadores no início da manhã e fazem uma maior utilização do telemóvel para falar à hora de almoço e durante a tarde.

De destacar ainda as percentagens de utilização do telemóvel ou de auriculares nas passadeiras com semáforos, que foram iguais tanto com sinal verde como com sinal vermelho para peões.

Peões ao telemóvel são "imprevisíveis"

De acordo com a Prevenção Rodoviária Portuguesa, Lisboa parece acompanhar a tendência europeia de acordo com um estudo realizado pela DEKRA Accident Research (2016) em seis capitais europeias sobre a utilização do telemóvel por parte de cerca de 14 mil peões enquanto atravessam a via.

Relacionando os dois estudos, PRP e Dekra, Estocolmo surge como a capital europeia com o maior índice de utilização do telemóvel por parte dos peões (23,55%), logo seguido por Lisboa com 15,6%.

Berlim (14,9%), Paris (14,53%) e Bruxelas (14,12%) apresentam resultados muito similares e, por último, Roma (10,2%) e Amesterdão com o índice mais baixo (8,2%).

Os dados da sinistralidade no concelho de Lisboa mostram que entre 2010 a 2015 mais de metade (54%) das vítimas mortais de acidentes rodoviários eram peões.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para José Miguel Trigoso, presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa, os peões distraídos com estes equipamentos colocam-se em maior risco de se verem envolvidos num acidente, tal como acontece com os condutores.

Vários estudos internacionais, acrescenta, mostram que as pessoas que andam enquanto falam ao telemóvel se tornam mais imprevisíveis e apresentam comportamentos de risco.

Tendo em conta que a distracção é um dos factores que contribui para o aumento quantitativo do risco de acidente, tanto nos peões como nos condutores, José Miguel Trigoso defende que "importa perceber a influência quantitativa que a utilização do telemóvel por parte dos peões tem na sinistralidade rodoviária, pelo que se torna necessário o desenvolvimento de estudos nesta matéria".

PUB