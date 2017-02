Quando não há bilhetes para o futebol, o que fazer? Internar-se no hospital

Na quarta-feira o pentacampeão de Itália, a Juventus, visitou o campo do recém-promovido à Série A, Crotone, numa pequena cidade no Sul do país. Com uma lotação de 16 mil pessoas, os bilhetes para o jogo voaram em poucos minutos. Por isso, foram vários os adeptos que ficaram à porta do recinto, perdendo a oportunidade de assistir à vitória da “Vecchia Signora” por duas bolas a zero. Um deles não se deixou conformar tão facilmente.

PUB

De acordo com a imprensa local, um adepto do campeão italiano, residente na região, quis assistir à partida a partir do hospital que se localiza ao lado do estádio do Crotone. E a melhor maneira do fazer? Fingir que necessitava de internamento.

O problema é que o Hospital San Giovanni di Dio (curiosamente o santo que dá nome à unidade nasceu em Portugal) estava já de sobreaviso para a situação. É que na temporada 2006/2007 a Juventus visitou também o Crotone, dessa vez para disputar uma jornada da Série B, ou segunda divisão italiana. E o mesmo aconteceu com alguns adeptos.

PUB

Assim, a tentativa não resultou e o adepto teve mesmo de ver o jogo pela televisão.

PUB