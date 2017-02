Morreu Richard Hatch, o Capitão Apollo de Battlestar Galactica

Foi o inspector Dan Robbins, ao lado de Karl Madden, na última temporada de As Ruas de São Francisco e vimo-lo em episódios de séries como Dinastia, O Barco do Amor ou Marés Vivas, mas o seu nome ficará para sempre ligado a Battlestar Galactica. Nela, Richard Hatch era o Capitão Apollo, filho do Comandante Adama, interpretado por Lorne Greene, e parceiro de aventuras do Tenente Starbuck (Dirk Benedict). Richard Hatch morreu esta terça-feira aos 71 anos. Sofria de um cancro no pâncreas.

A primeira temporada de Battlestar Galactica estreou-se nos Estados Unidos em 1978 e teve continuidade dois anos depois (em Portugal foi exibida em 1982 e 1983). No obituário da Hollywood Reporter, são citadas declarações de Hatch em que este, sem surpresa, considera a série “um marco” na sua carreira. “Deu-me a oportunidade de viver os meus sonhos e fantasias de infância. Viajar a grande velocidade pelo espaço com abandono temerário, interpretando o herói audaz, combatendo os Cylons, monstros e super-vilões – que mais podia um homem querer?”. A série contava a história do combate dos humanos, longe da Terra e espalhados por um conjunto de colónias, pela sobrevivência no confronto com os Cylons, raça cibernética que tem por objectivo o extermínio da Humanidade.

Depois da série original, Richard Hatch regressaria a Battlestar Galactica já no século XXI, em 2004, quando da recuperação daquele universo para a televisão. Aí, Hatch foi o vilão Tom Zarek, personagem que não tinha pudor em trair os humanos em favor dos Cylons. Ronald D. Moore, o criador desta segunda vida de Battlestar Galactica, recordou Hatch num tweet publicado quando a morte do actor se tornou conhecida. “Richard Hatch era um bom homem, um homem gracioso e um profissional dos pés à cabeça. A sua morte é um grande golpe para a família Battlestar Galactica”.

