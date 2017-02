Como em Tóquio, metro de Madrid contrata “empurradores”

À semelhança do que já sucede em Tóquio, o metro de Madrid conta agora com uma nova categoria profissional: os “empurradores”. Segundo o El Mundo, há cinco novos trabalhadores na Estação Avenida de América, uma das 301 que compõem a rede e que dá acesso a quatro das 13 linhas existentes, para agilizar a entrada dos passageiros nas carruagens.

Trocado por miúdos, estas cinco pessoas, vestidas com o uniforme oficial do metropolitano, estão lá para ajudar a empurrar os passageiros para dentro das composições que circulam em direcção a Norte na linha 4 que, segundo o diário espanhol, absorveu milhares de passageiros com o encerramento temporário da linha 8 no final de Janeiro.

Em hora de ponta, ou seja, antes das oito e até às nove da manhã, entram no cais em média, a cada minuto, 100 novos passageiros. E apesar de ter aumentado a frequência de comboios (passa um a cada dois ou três minutos), a Metro de Madrid decidiu reforçar a segurança para evitar incidentes relacionados com a sobrelotação.

Ao contrário dos “empurradores” do metro da capital japonesa, em Madrid os funcionários são amáveis, descreve o El Mundo, dizendo que indicam aos passageiros onde se devem posicionar no cais, certificam-se que todos entram nas carruagens e fecham as portas manualmente.

O que nem sempre será possível à primeira tentativa: “Já vi como puxavam pessoas lá de dentro, porque não cabiam”, testemunhou um utilizador diário da linha 4, garantindo que nunca consegue apanhar o primeiro comboio quando chega à estação.

A empresa evita falar em “empurradores” e diz que se trata de “pessoal de reforço que garante que o serviço seja o mais ágil possível para que possa circular o maior número de composições”.

