Tyler, The Creator estreia-se em Julho em Portugal

O rapper norte-americano Tyler, The Creator estreia-se em Portugal em Julho, com um concerto no festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, anunciou a promotora Música no Coração.

O rapper, cofundador do colectivo Odd Future, tem actuação marcada para o segundo dia do festival, que decorre de 13 a 15 de Julho no Parque das Nações, no palco situado junto ao Pavilhão de Portugal, refere a promotora em comunicado.

Tyler, The Creator, de 25 anos, editou o seu primeiro álbum de originais a solo, Bastard, em 2009. As suas letras polémicas, expondo em toda a sua verdade e em toda a sua crueza uma geração de miúdos norte-americanos sem paciência para o politicamente correcto, deram-lhe notoriedade quase imediata.

O seu mais recente trabalho, Cherry Bomb, data de 2015. Pelo meio editou Goblin (2011) e Wolf (2013).

Em Junho do ano passado, durante um desfile da sua marca de roupa, Golf Wang, apresentou um tema novo, My ego, mas não há notícias de um novo álbum.

Tyler, The Creator é também produtor, tendo produzido a maior parte dos trabalhos dos outros membros do coletivo Odd Future, do qual também fez parte Frank Ocean.

Para a edição deste ano do SBSR estão já confirmados, além de Tyler, The Creator (dia 14), Red Hot Chili Peppers, Capitão Fausto, Kevin Morby e Boogarins (dia 13), Deftones, Foster the People, Seu Jorge com o seu The Life Aquatic: Tributo a David Bowie, James Vincent Mc Morrow e Bruno Pernadas (dia 15).

