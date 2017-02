Tom Brady perdeu camisola do Super Bowl: vale 500 mil dólares

Na noite histórica deste domingo, em que os Patriots garantiram o seu quinto Super Bowl, a estrela da companhia, Tom Brady, ficou sem a camisola utilizada durante o jogo. Na manhã desta segunda-feira ainda não tinha aparecido e o quarterback começa a ficar preocupado. Até porque, segundo algumas estimativas, o valor da camisola pode chegar aos 500 mil dólares.

Na conferência de imprensa que se seguiu à cerimónia de entrega do prémio MVP da final da National Football League (NFL), Brady pediu até para o avisarem se, por acaso, a camisola aparecer por aí à venda: “Se aparecer no eBay ou assim, alguém que me avise”, cita a ABC. “É lamentável porque é uma boa peça de recordação”, diz ainda o jogador que na noite de domingo se tornou no segundo da história a vencer cinco Super Bowls.

A camisola número de 12 ostentada por Brady pode servir para mais do que apenas uma recordação. É que, se por acaso, alguém pensa em vendê-la pode alcançar um encaixe financeiro considerável. A Bloomberg perguntou ao fundador da leiloeira Goldin Auction, em New Jersey, Ken Goldin, quanto poderá valer a peça de vestuário. E o valor pode chegar mesmo aos 500 mil dólares (cerca de 463 mil euros), com a licitação a iniciar-se nos 300 mil, calcula Goldin (cerca de 278 mil euros).

A justificação para o montante desta envergadura é simples: “Ele [Tom Brady] é um dos mais populares e coleccionáveis jogadores de futebol [americano] de sempre”, diz o fundador da leiloeira à Bloomberg. “Ele provavelmente aparece logo depois de Michael Jordan em termos de atletas que jogaram nos últimos 40 anos.”

